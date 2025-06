EMU Geargrafx 1.53 | L’Emulatore TurboGrafx-16 PC Engine più Preciso e Cross-Platform

Se sei appassionato di retro gaming e desideri rivivere le emozioni delle console TurboGrafx-16, PC Engine o SuperGrafx, Geargrafx è il tuo alleato ideale. Preciso, open source e compatibile con più piattaforme, questo emulatore ti permette di godere dei tuoi giochi preferiti ovunque tu sia. Supportato da una community attiva, Geargrafx invita anche te a contribuire al suo miglioramento: scopri come partecipare e rendere ancora più straordinaria questa esperienza nostalgica!

Geargrafx è un emulatore accurato e cross-platform per TurboGrafx-16 PC Engine SuperGrafx PCE CD-ROM², scritto in C++ e disponibile per Windows, macOS, Linux, BSD e RetroArch. Si tratta di un progetto open source, il cui sviluppo è reso possibile grazie al supporto di sostenitori e sponsor. Se lo trovi utile, puoi contribuire al suo sviluppo! Hai trovato un bug o vuoi suggerire una nuova funzionalità? Apri un issue su GitHub! Download. Piattaforma Architettura Link Download Note Windows x64 Geargrafx-1.5.3-windows-x64.zip Potrebbero servire Visual C++ Redistributable e OpenGL Compatibility Pack ARM64 Geargrafx-1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

