Emilia-Romagna rilancia il diritto allo studio | scuole aperte anche al pomeriggio borse di studio per tutti trasporti gratuiti e 18 milioni per l’inclusione

In Emilia-Romagna, il diritto allo studio si arricchisce di nuove opportunità: scuole aperte anche nel pomeriggio, borse di studio per tutti, trasporti gratuiti e oltre 18 milioni dedicati all'inclusione. La regione trasforma le aule in centri vitali di crescita e socializzazione, garantendo un futuro educativo più equo e stimolante. Quando la campanella suona, l’educazione non si ferma mai, perché il vero investimento è nel potenziale di ogni studente.

Quando la campanella suona, in Emilia-Romagna la scuola non chiude più. Aule che restano illuminate anche al pomeriggio, studenti che si fermano per laboratori, aiuto compiti, attività sportive e centri estivi: la Regione trasforma gli edifici scolastici in veri presìdi civici ed educativi, puntando a riempire di opportunità il tempo che rischia di diventare vuoto e solitario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Emilia-Romagna rilancia il diritto allo studio: scuole aperte anche al pomeriggio, borse di studio per tutti, trasporti gratuiti e 18 milioni per l’inclusione; Scuole aperte al pomeriggio, il nuovo progetto della Regione per gli studenti delle medie: Investiremo molte risorse; Regione, borse di studio a 24.000 studenti.

Emilia-Romagna, scuole aperte fino a sera contro ansia e abbandoni: 18 milioni per disabilità e trasporti gratis per 200mila studenti - Con la dispersione scolastica scesa al 7,3% nel 2023 e i Neet (giovani che non studiano né lavorano) ridotti all'11% nella fasci ... Secondo orizzontescuola.it