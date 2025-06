Emettere delle fatture false non è reato Il nuovo orientamento della Cassazione

La recente svolta della Corte di Cassazione rivoluziona il panorama fiscale: emettere fatture false non costituisce più automaticamente reato se il debito viene saldato, aprendo nuove prospettive per i contribuenti. Questo orientamento, risultato di interpretazioni innovative, ridefinisce il confine tra illecito e reato, creando opportunità di non punibilità o riduzione della pena. Un cambiamento che potrebbe influenzare profondamente le strategie fiscali e legali di aziende e professionisti.

La riforma fiscale ha degli effetti retroattivi: l’emissione di fatture false non è più punibile, nel caso in cui il debito sia stato saldato. La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze, ha sostanzialmente ridefinito quale sia il confine tra un reato e l’ illecito fiscale: sono state introdotte delle nuove opportunità di non punibilità e di riduzione della pena per i contribuenti che dovessero emettere delle fatture false o usufruire di crediti fiscali non spettanti. Grazie alle sentenze della Corte di Cassazione sulle fatture false, la riforma fiscale ha esteso i propri benefici. In questo contesto sono importanti le novità introdotte attraverso il Decreto Legislativo 872024 e la Legge Cartabia, che sono andate incontro ai contribuenti che decidono di mettersi in regola e saldare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Emettere delle fatture false non è reato. Il nuovo orientamento della Cassazione

