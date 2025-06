L’Italia vive ormai una vera e propria emergenza caldo, con temperature record e condizioni meteorologiche sempre più estreme. Andrea Giuliacci, in esclusiva ai nostri microfoni, analizza la situazione: "L’estate sta accelerando e i prossimi giorni saranno ancora più caldi." La sfida ora è affrontare questa ondata di caldo senza precedenti, proteggendo il nostro territorio e le nostre comunità. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni...

Andrea Giuliacci in esclusiva ai nostri microfoni sulla situazione caldo in Italia: "L'estate è partita con il piede sull'acceleratore. E per il futuro." L'Italia nella morsa del caldo ormai da diversi giorni. L'estate è partita con il piede sull'acceleratore e la situazione nel nostro Paese continua ad essere molto critica. Incendi in diverse zone, siccità in forte aumento e un quadro che rischia di diventare ancora più critico se non ci sarà un drastico cambiamento in davvero poco tempo. Emergenza caldo, il meteorologo in esclusiva: "Giugno da record. E nei prossimi giorni."