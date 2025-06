Emanuele Filiberto e Adriana Abascal | insieme per la prima volta in Italia

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal fanno il loro debutto ufficiale in Italia, regalando un momento di grande emozione e sorpresa. Dopo un periodo di separazione, i due si sono mostrati insieme per la prima volta, rivelando un amore rinato e forte come mai prima d'ora. Chi è la donna che ha conquistato il cuore del principe? La loro apparizione a Torino segna un capitolo speciale, lasciando tutti…

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal escono allo scoperto: il racconto di un amore rinato dopo la separazione. Chi è la donna che ha conquistato il principe? Per il suo 53esimo compleanno, Emanuele Filiberto di Savoia ha scelto di rompere ogni indugio. Si è mostrato in pubblico in Italia con Adriana Abascal, splendida modella, imprenditrice instancabile e anima del brand Skorpios. Un’apparizione che non è passata inosservata a Torino, immortalata in scatti condivisi sui social, segno inequivocabile di un nuovo capitolo nella sua vita. Dopo anni di silenzi e mezze veritĂ , il principe non si nasconde piĂą. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: insieme per la prima volta in Italia

