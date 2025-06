Elon Musk contro la riforma fiscale di Trump che taglia gli incentivi alle auto elettriche

Elon Musk si scaglia contro la riforma fiscale di Trump che riduce gli incentivi alle auto elettriche, definendola “folle e distruttiva”. La decisione del Big Beautiful Bill di eliminare le facilitazioni per chi sceglie veicoli a batteria rischia di frenare lo slancio verso un futuro più sostenibile. Una mossa che potrebbe avere conseguenze pesanti per il mercato e l’ambiente, mettendo in discussione il cammino verso l’innovazione.

Il numero 1 di Tesla critica il Big Beautiful Bill che cancella anche le facilitazioni per chi acquista una vettura a batteria: "Folle e distruttivo".

