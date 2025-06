Elly Schlein la leader da compitino con slogan da social

Elly Schlein, la leader che sorprende e divide, si afferma tra slogan social e tattiche politiche. La segretaria del Pd, spesso criticata per la sua insipidezza, si distingue per la capacità di muoversi tra momenti di pura superficialità e altri di autentico coinvolgimento, come quando danza sui carri del Pride con Zan. Ma quale sarà il suo vero volto? Continua a leggere...

La segretaria del Pd è insapore e inconsistente come i fiocchi di latte ma, a differenza del cibo ipocalorico, non serve a mantenere la linea (del partito). Regina della supercazzola, la caratterizza la pesantezza. Tranne quando balla sui carri del Pride con Zan. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elly Schlein, la leader da compitino con slogan da social

In questa notizia si parla di: elly - schlein - leader - compitino

Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Elly Schlein, ma anche Antonio Tajani e Matteo Renzi: i voti dell'esame di Maturità dei leader politici Vai su Facebook

I voti dei politici all'esame di Maturità da Meloni e Schlein a Conte, Tajani e Salvini: chi ha preso di più; Maturità 2025, com'è andato l'esame dei politici di oggi? Da Giorgia Meloni a Elly Schlein fino a Matteo Salvi; Maturità 2025: da Maria De Filippi a Giorgia Meloni, i voti dei vip all’esame.

Meloni-Schlein, 20 minuti di dialogo: cosa si sono dette le due leader (e perché c'è stato un cambio di passo nei rapporti) - Questa volta Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono accorte subito che non si trattava di una questione di pollaio. Secondo msn.com

Tommaso Cerno: "Elly Schlein deve decidere se fa il leader dei socialdemocratici o dei brigatisti che vanno in piazza" - Tommaso Cerno (Direttore de Il Tempo): "Credo che Elly Schlein stia lentamente assumendo il ruolo di leader dell'opposizione. Si legge su la7.it