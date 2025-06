Elisoccorso da Foggia a Margherita per due annegamenti | un 45enne non ce l' ha fatta salvo un ragazzo

di un tragico incidente che ha sconvolto la comunità locale. Due giovani sono stati vittime di un annegamento mentre cercavano di affrontare le onde del mare, ma solo uno di loro è stato salvato. L'intervento tempestivo dell'elisoccorso da Foggia ha purtroppo potuto fare ben poco per il 45enne di nazionalità rumena. Un evento drammatico che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza in acqua.

Non ce l’ha fatta il 45enne di nazionalità rumena, sopraffatto probabilmente dalle onde questa mattina a Margherita di Savoia, a Sud del lido Horizont. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso da Foggia, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si è trattato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: elisoccorso - foggia - margherita - 45enne

