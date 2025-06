Elisa canta in barca al largo di Trieste Tra gli ospiti a bordo | Emma Tananai Rkomi Rkomi Shablo e Samuel dei Subsonica – IL VIDEO

Un'atmosfera magica avvolge il floating festival "Tramonti a Nord Est" nel cuore del Friuli Venezia Giulia, dove musica e natura si incontrano in un'esperienza unica. Ieri, tra le onde di Trieste, Elisa ha regalato uno spettacolo indimenticabile mentre cantava in barca tra gli ospiti più amati del panorama musicale italiano, tra cui Rkomi, Shablo, Samuel dei Subsonica, Emma e Dardust. La tre giorni sta per concludersi: lasciati coinvolgere anche tu dalla magia di questo evento speciale.

Si conclude questo pomeriggio, domenica 29 giugno, alle 17:30 con ospiti Emma e Dardust, la tre giorni di “ Tramonti a Nord Est ”, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Elisa. Sono saliti a bordo, ieri 28 giugno, con la padrona di casa: Samuel, Shablo, Joshua e Rkomi. Mentre il primo giorno il 27 giugno c’erano Tananai, Gemitaiz e Mace sulle Rive davanti a Piazza Unità d’Italia con un palco allestito a bordo della storica Nave Palinuro della Marina Militare Italiana. (Foto Giulia Bersani) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elisa canta in barca al largo di Trieste. Tra gli ospiti a bordo: Emma, Tananai, Rkomi, Rkomi, Shablo e Samuel dei Subsonica – IL VIDEO

