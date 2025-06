Elezioni Rettore Unisa | la professoressa Petrone ritira la sua candidatura

In un clima di entusiasmo e confronto costruttivo, la professoressa Alessandra Petrone annuncia il ritiro della sua candidatura alla carica di Rettore dell’Università di Salerno. La sua decisione, comunicata tramite una nota sincera, riflette il rispetto per il percorso intrapreso e l’apprezzamento per il supporto ricevuto. Un gesto che apre nuove riflessioni sul futuro della governance accademica e sulle sfide che attendono l’ateneo.

Ritira la sua candidatura nell'ambito delle elezioni per la carica di Rettore all'Unisa, la professoressa Alessandra Petrone. La nota dell'ex candidata: “Desidero ringraziare tutto il mio elettorato per il consenso ottenuto, è stata una campagna elettorale vivace ma svolta in un clima di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - rettore - unisa - professoressa

