Eleganza e convivialità sotto le stelle | è tornata la magia della Cena in Bianco

ritorno di questo affascinante rituale, creando un’atmosfera magica sotto il cielo stellato. Le luci soffuse, le tavolate raffinate e i sorrisi condivisi hanno reso la serata un momento indimenticabile di stile e convivialità. L’Arengario si è trasformato in un palcoscenico di eleganza e rispetto per l’ambiente, riaffermando il suo ruolo di cuore pulsante della cultura e del buon gusto monzese. La magia della Cena in Bianco ha conquistato ancora una volta i cuori di tutti.

L'Arengario di Monza, tra piazza Roma e via Vittorio Emanuele, ieri sera si è trasformato in uno scenario incantato per la nona edizione della Cena in Bianco, l'evento che unisce convivialità, eleganza e rispetto per l'ambiente. Dopo un anno di assenza, la città ha accolto con entusiasmo il

