Effetto Nicholas il documentario che racconta la forza della donazione | su RaiPlay la storia che ha cambiato l’Italia

Effetto Nicholas è il documentario che racconta come un dramma personale abbia trasformato la coscienza collettiva italiana, accendendo una luce sulla forza della donazione. La storia del piccolo Nicholas Green, il bambino americano ucciso in Calabria nel 1994, ha deciso di cambiare il volto dell’Italia, rendendo la cultura della vita e della donazione un impegno di tutti. Un racconto toccante che dimostra come un dolore possa diventare speranza e solidarietà.

L'AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, era già attiva e impegnata nella promozione della cultura della donazione. Ma è stato il tragico destino del piccolo Nicholas Green a imprimere una svolta profonda nella coscienza collettiva degli italiani. Aveva solo sette anni quando, nel 1994, durante una vacanza in Calabria, fu colpito a morte da un proiettile vagante durante un tentativo di rapina. Di fronte a una tragedia inimmaginabile, i suoi genitori, Reginald e Maggie Green, compirono un gesto che scosse l'opinione pubblica e cambiò per sempre il volto della donazione di organi in Italia: decisero di donare gli organi del loro bambino.

