Edilizia scolastica nuovi pavimenti e anche un impianto fotovoltaico nelle scuole del territorio

Un passo avanti verso un futuro più sostenibile e sicuro per i nostri studenti: la Giunta ha approvato i lavori di sostituzione del vecchio impianto fotovoltaico alla scuola media Manara-Valgimigli di Mezzano, con un investimento di oltre 157.000 euro. Questi interventi non solo modernizzano gli ambienti scolastici, ma rafforzano l'impegno per l’energia pulita e il rispetto dell’ambiente. Un grande risultato che testimonia la nostra dedizione all’educazione e alla sostenibilità.

Sono stati deliberati dalla Giunta i lavori di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla scuola media Manara-Valgimigli di Mezzano che sostituirà quello esistente, ormai obsoleto, fornendo energia per un valore quattro volte superiore. L’impegno economico è di 157.646,69 euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

