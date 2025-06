Ecco quando finisce Italia caldo tropicale e temperature estreme | la data da tenere d’occhio

L’Italia è alle prese con un’ondata di caldo tropicale che sembra non voler finire. Secondo gli esperti di iLMeteo.it, l’anticiclone africano Pluto continuerà a dominare la penisola, portando temperature estreme e condizioni climatiche eccezionali. La domanda che tutti si pongono è: quando terminerà questa morsa di calore? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fine di questa ondata di caldo senza precedenti.

L'Italia sta vivendo un periodo eccezionalmente caldo che sembra destinato a protrarsi ancora a lungo. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, l'anticiclone africano Pluto continuerà a dominare la penisola, portando temperature roventi e condizioni climatiche estreme. Questa ondata di calore, iniziata nei primi giorni di giugno, non mostra segni di cedimento, e le proiezioni indicano che l'alta pressione si estenderà ulteriormente verso nord, fino a raggiungere Scozia, Norvegia e Svezia tra fine giugno e inizio luglio. In particolare, città come Firenze potrebbero vedere temperature superiori ai 39-40°C per diversi giorni consecutivi, un evento quasi senza precedenti nei registri meteorologici della città.