Eccidio di Civitella Giani | Attualizziamo la memoria ai drammi dei nostri tempi

In occasione dell’81° anniversario dell’eccidio di Civitella Giani, il presidente Eugenio Giani invita a riscoprire il valore della memoria come strumento di riflessione e impegno civile. Non si tratta solo di commemorare un passato doloroso, ma di affrontare con consapevolezza i drammi odierni, affinché il ricordo diventi motore di cambiamento. È un invito a rendere viva e attuale la memoria, perché il nostro presente ne sia più giusto e responsabile.

Arezzo, 29 giugno 2025 - "Torniamo a celebrare la memoria di questo eccidio, che costò la vita a 244 persone massacrate dalla furia nazifascista, fuori di ogni retorica celebrativa, ma come occasione collettiva non solo per fare memoria ma anche per interrogare la memoria e renderla attuale alla luce dei drammi che angosciano il nostro tempo". Lo ha detto il presidente Eugenio Giani partecipando alle celebrazioni dell'81esimo anniversario dell'eccidio di Civitella in Val di Chiana. "Il significato racchiuso nel sacrificio di chi è caduto durante la Resistenza - ha proseguito Giani - non è semplicemente la resistenza in sé, ma l'annunzio di una nuova società più umana, di un tempo e di una storia nuova in cui l'umanità fosse liberata, per sempre, dalla minaccia delle guerre, delle violenze, delle discriminazioni, del disprezzo dei diritti universali dell'uomo e dei popoli.