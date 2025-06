Eccidio di Civitella 81 anni dopo Giani | C' è chi si è battuto per la Resistenza e una nuova società

Eccidio di Civitella: 81 anni dopo, Giani ricorda i 244 martiri caduti sotto il massacro nazifascista. Questo episodio drammatico non è solo memoria storica, ma un momento di riflessione collettiva su come il passato plasmi il presente e il futuro di una società . Torniamo a ricordare, non per retorica, ma per riscoprire il valore della libertà e dei valori umani, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

“Torniamo a celebrare la memoria di questo eccidio, che costò la vita a 244 persone massacrate dalla furia nazifascista, fuori di ogni retorica celebrativa, ma come occasione collettiva non solo per fare memoria ma anche per interrogare la memoria e renderla attuale alla luce dei drammi che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La scuola media Margaritone ha accolto Vittoria Lammioni Lucci, superstite dell’eccidio di Civitella del 1944 - Il 14 maggio, la scuola media Margaritone di Arezzo ha accolto Vittoria Lammioni Lucci, sopravvissuta all'eccidio di Civitella del 1944.

