Eccellenza Sono giorni decisivi per la Civitanovese

Eccellenza: giorni decisivi per la Civitanovese. La settimana che si apre potrebbe essere quella che definisce il destino del club, con domani come giorno cruciale. Le ipotesi sono due e non ammettono mezze misure: un trasferimento di quote tra Mauro Profili e Davide Ciaccia oppure il fallimento dei negoziati, che potrebbe segnare la fine di un’epoca. Il futuro della Civitanovese è in bilico e dipende da scelte fondamentali che potrebbero cambiare tutto.

La settimana alle porte potrebbe essere quella risolutiva per le sorti della Civitanovese. Secondo alcuni, già la giornata di domani sarebbe quella cruciale, in un senso o nell'altro. Le ipotesi sono due, senza possibilità di una via di mezzo. Da una parte vi è lo scenario che vede un passaggio di quote tra Mauro Profili e Davide Ciaccia. Dall'altro, l'eventualità di un mancato accordo potrebbe segnare l'abbandono della trattativa da parte di Ciaccia. Allo stato attuale, è favorito il primo dei due scenari. Le parti sarebbero vicine all'accordo, ma ancora non vi sarebbe l'intesa definitiva. La sensazione è che se entro i prossimi sette giorni non si andrà davanti al notaio per definire la questione una volta per tutte, l'affare potrebbe saltare definitivamente.

