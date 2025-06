Eccellenza | l’attaccante del Figline è un fedelissimo del nuovo ds Sangio prime mosse C’è Bruni nel mirino

La Sangiovannese si prepara a riscrivere il proprio futuro, con una squadra rinnovata e un entusiasmo palpabile tra i tifosi. La nomina di Andrea Agatensi e Stefano Calderini segna l'inizio di una nuova era, mentre le mosse strategiche di mercato stanno già catturando l’attenzione. È il momento di credere nel progetto e di sostenere con passione questa rinascita azzurra: perché il vero successo nasce dalla voglia di ripartire più forti di prima.

SAN GIOVANNI Dopo tanto parlare la Sangiovannese, finalmente, ha mosso i suoi primi passi ufficiali. La nomina di Andrea Agatensi nel ruolo di direttore sportivo e di Stefano Calderini in quello di allenatore hanno trovato grandi consensi all'interno di una piazza che, dopo la cocente retrocessione in Eccellenza, ha voglia di ripartire e sostenere da vicino i colori azzurri anche a fronte delle novità societarie, divulgate dal sindaco, tali da generare entusiasmo e voglia di sostenere un un progetto che sarà assolutamente nuovo da testa a piedi. Sotto il profilo tecnico, infatti, ci sarà tutto da rifare compresa la figura del preparatore dei portieri con Vincenzo Di Santo che, dopo aver pensato di proseguire per il quarto anno di fila la sua esperienza con il Marzocco, ha dovuto suo malgrado dividersi dalla società per impegni personali che non gli permettono di essere a disposizione nel primo pomeriggio.

