Eboli | sequestrata area di riserva attrezzi da taglio denunciate tre persone per danneggiamento

Eboli sequestra un’area di riserva e denuncia tre persone per danneggiamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno incessante nella tutela ambientale. Il Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos e i Carabinieri della Provincia di Salerno uniscono le forze per presidiare e difendere i tesori naturali della Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano. L’ennesimo esempio di dedizione concreta alla salvaguardia del nostro territorio testimonia che la lotta ai reati ambientali non si ferma mai.

