Easy Coop Gruppo Futura | L' etica del lavoro è nei fatti come nei numeri sullo sciopero

Nel cuore di un dibattito spesso acceso, Gruppo Futura si schiera con fermezza, evidenziando come il loro impegno per migliorare le condizioni dei lavoratori e aumentare i salari venga ingiustamente criticato. La recente querelle sullo sciopero mette in luce una realtà ben diversa da quella dipinta da certe organizzazioni sindacali. È tempo di guardare ai fatti e ai numeri: ecco perché l’etica del lavoro deve partire dalla comprensione e dal rispetto delle scelte aziendali.

"Abbiamo preso atto di una querelle che ha ormai assunto toni grotteschi. Criminalizzare un’azienda che incrementa i salari dei propri lavoratori e che offre condizioni ben diverse – e migliori – rispetto a quelle in vigore fino al 30 giugno 2025, è un esercizio che sempre più spesso vediamo praticare da organizzazioni sindacali sempre più distanti dal mondo reale". Lo affermano i vertici di Gruppo Futura, in riferimento all'accordo sul contratto da applicare ai lavoratori in appalto del magazzino “Easy Coop” di Castel Maggiore (Bologna). "Uno sciopero che ha visto l’adesione di 10 lavoratori su 120 rappresenta chiaramente il risultato di un corto circuito che, oggi più che mai, mette in evidenza la qualità – o forse la mancanza – del dialogo da parte di una certa componente del sindacato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Easy Coop, Gruppo Futura: "L'etica del lavoro è nei fatti come nei numeri sullo sciopero"

