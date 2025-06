EA FC 25 Evoluzione Gioca Come Lessi Lista Giocatori Ed Obiettivi

Se sei un appassionato di EA FC 25, non puoi perderti l’evoluzione “Gioca Come Lessi”, ora disponibile nel gioco! Questa funzione permette di potenziare una carta speciale del tuo giocatore preferito, raggiungendo nuovi obiettivi e sbloccare requisiti esclusivi. Accedi all’area dedicata in modalità Ultimate Team entro le 19:00 di domenica 13 luglio per sfruttare al massimo questa opportunità. Scopri in calce la lista delle carte top che possono essere evolute!

L’ evoluzione Gioca Come Lessi è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 13 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Gioca Come Lessi. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Gioca Come Lessi Lista Giocatori Ed Obiettivi

FC 25: Evoluzione Gioca come Lessi (Just Like Lessi) - Se sei un appassionato di EA FC 26 e sogni di giocare come Lessi, la guida definitiva ti accompagnerà passo dopo passo nell’evoluzione "Gioca come Lessi".

