È un cane troppo vivace | restituito al canile dagli ex proprietari per due volte Si tenta la terza adozione

Un cane dal carattere vivace e giocherellone, come Dj, può conquistare il cuore di tanti, ma anche sfidare le aspettative delle famiglie. La sua storia, che si ripete tra adozioni e restituzioni, ci invita a riflettere su cosa significhi davvero trovare il giusto compagno a quattro zampe. È un esempio di come l’amore e la pazienza possano fare la differenza, anche quando le prime prove sembrano fallire. Perché ogni cagnolino merita una seconda (o terza) chance per trovare il suo vero posto nel cuore di qualcuno.

Strano ma vero, un cane troppo “vivace e giocoso” potrebbe dar fastidio alle famiglie. È quello che è accaduto al meticcio Dj che è stato adottato per la terza volta in un canile della Carolina del Nord, dopo che due proprietari lo hanno restituito a causa dei suoi “alti livelli di energia”. In un post su Facebook condiviso il 17 giugno, l’organizzazione no profit SPCA della Contea di Wake ha annunciato su Facebook che il cucciolo Dj era alla ricerca di nuovi proprietari. Dopo l’annuncio un potenziale nuovo padrone si è fatto avanti per prendersi cura di Dj. “Sfortunatamente la sua grande energia, le sue stranezze e il suo stile di gioco sfacciato non si sono sposati bene con compagni più calmi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

