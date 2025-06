È stato cancellato Il conduttore non riesce a trattenersi | in lacrime dopo la decisione Rai

Due realtà parallele, un solo edificio, due emozioni opposte: dentro il Centro Rai di Napoli, entusiasmo e speranze per la nuova stagione, fuori, tensione e sdegno per la decisione di cancellare il 200 stato, lasciando il conduttore in lacrime. Un’immagine che parla di come le scelte aziendali possano dividere e unire, suscitando reazioni contrastanti. La vera sfida è capire quale strada seguiranno i protagonisti di questa storia.

Due immagini opposte, separate solo da pochi metri, ma profondamente distanti nel significato. Mentre all’interno del Centro di Produzione Rai di Napoli andavano in scena le presentazioni ufficiali dei palinsesti per la nuova stagione, con tanto di luci, sorrisi e dichiarazioni ottimistiche, sul marciapiede di fronte si consumava un’altra storia. Una storia fatta di silenzi, cartelli e volti cupi. Quella dei giornalisti in protesta, in difesa di un’informazione di approfondimento sempre più messa all’angolo da scelte aziendali che sembrano privilegiare altri format, più leggeri e meno scomodi. A guidare simbolicamente questa forma di dissenso è stato Sigfrido Ranucci, volto storico e anima del programma Report, che ha scelto stavolta di esserci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: stato - cancellato - conduttore - riesce

“Il direttore di Fanpage Cancellato è stato spiato con Paragon”: la conferma del Citizen Lab all’Ue - Il caso di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, si tinge di gravità: il Citizen Lab ha confermato che è stato monitorato attraverso Graphite, lo spyware di Paragon, riservato esclusivamente agli Stati.

Sigfrido Ranucci è finito ancora una volta nel mirino di Telemeloni e dei vertici Rai. Il conduttore di “Report” ha denunciato di aver ricevuto un procedimento disciplinare da parte dell’ad Giampaolo Rossi. Il primo in 27 anni di servizio pubblico. Le ragioni sono Vai su Facebook

Rai cancella il programma Forrest, Marianna Aprile: Nessuno ci ha avvisato o dato spiegazioni; Giancarlo Magalli fa di tutto per non pronunciare “volpe” in diretta (VIDEO); È stato cancellato. Il conduttore non riesce a trattenersi: in lacrime dopo la decisione Rai.

“Oggi è un altro giorno”, perché è stato chiuso: tutti i motivi - DiLei - La conduttrice, Serena Bortone, è riuscita laddove in molti, di fatto, hanno fallito: aumentare lo share di una fascia difficilissima, a dir ... Secondo dilei.it