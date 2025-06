È stata la mano di Jack conquista l' auditorium Sirena

Una serata indimenticabile all'Auditorium Sirena, dove la tragicommedia "È stata la mano di Jack" di Roberto Dambra ha affascinato il pubblico. Ispirata a OneHand Jack di Stefano Benni, l’opera ambientata in un jazz club ha affrontato tematiche delicate con ironia e profondità, conquistando gli spettatori. La serata si è rivelata un successo, dimostrando come teatro e musica possano unire emozioni e riflessioni. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro contemporaneo.

