È nato prima l’uovo o Paolo Parisi?

In un mondo dove tutto sembra capovolgersi, nasce la domanda più improbabile: 200 nato prima l’uovo o Paolo Parisi? Questa irresistibile provocazione è il cuore della nuova campagna delle Uova delle Macchie, un prodotto che unisce tradizione e innovazione. Da oltre quarant’anni, l’azienda toscana si impegna a offrire uova di qualità superiore, ottenute da galline libere alimentate con latte fresco. Un’esplorazione tra gusto, genuinità e immaginazione che non smette di sorprendere.

È nato prima l'uovo o Paolo Parisi? La nuova campagna delle Uova di Paolo Parisi, firmata dallo Studio Cucù, rilancia un'icona del food italiano con uno scatto surreale e irresistibile: Paolo, stavolta, si fa "uovo" per davvero. Una gallina in testa, uno sguardo

