E’ morto Guadagnolo Botte galera ed eccessi se n’è andato a 63 anni

Roberto Guadagnuolo, noto come "il Guadagnolo," ha lasciato un’impronta indelebile tra luci e ombre delle cronache di Firenze. La sua vita, fatta di eccessi, galere e battaglie, più che di successi artistici, racconta di un uomo che ha attraversato limiti e confini in modo estremo. A 63 anni, il suo ultimo capitolo si chiude, lasciando un segno potente di una vita vissuta al limite, tra tragica e leggenda.

Firenze, 29 giugno 2025 – A furia di entrare e uscire dalla galera, il suo cognome, che in certi ambienti sfiorava il mito, si era perso una u. Roberto Guadagnuolo era infatti "il Guadagnolo", una involontaria storpiatura che lo faceva sembrare un pittore del Rinascimento. Ma sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: Guadagnuolo con l'arte aveva poco a che fare, se non con quella dell'incendiarsi e del picchiare. Almeno una volta – per quanto è dato sapere scorrendo le cronache giudiziarie che ha riempito – andò vicino anche ad ammazzare. Della morte, comunque, non aveva mai avuto troppa paura, e ci era andato vicino diverse volte, anche dove in teoria avrebbe dovuto essere al sicuro, perché nelle mani dello Stato.

