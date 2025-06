È morta Rebekah Del Rio celebre per aver cantato Llorando nel film Mulholland Drive di David Lynch

Il mondo del cinema e della musica piange Rebekah Del Rio, la voce struggente che ha emozionato milioni con “Llorando” in “Mulholland Drive”. A 57 anni, la sua scomparsa, avvenuta il 23 giugno a Los Angeles, lascia un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. La sua arte continuerà a vivere nelle note e nelle immagini che hanno segnato una generazione. Rebekah rimarrà per sempre un simbolo di emozione e talento, e il suo lascito ci accompagnerà nei ricordi più belli.

Mondo del cinema e della musica in lutto. È morta a Los Angeles, a 57 anni, Rebekah Del Rio, la cantante e attrice statunitense divenuta celebre per la toccante interpretazione di “Llorando” in “Mulholland Drive” (2001) di David Lynch. La notizia della scomparsa, avvenuta il 23 giugno, è stata confermata dall’Ufficio del Coroner di Los Angeles, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso, come riportano i media Usa. Nata a Chula Vista, in California, il 10 luglio 1967, Del Rio aveva iniziato la sua carriera musicale a San Diego prima di trasferirsi a Los Angeles. La sua svolta artistica arrivò a metà degli Anni 90, quando incontrò il regista David Lynch grazie all’agente Brian Loucks. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it