E' in rianimazione il centauro coinvolto in uno scontro sulla Sr71

Gravissimo incidente sulla Sr71: un motociclista di 37 anni, coinvolto in uno scontro con un'auto a Tavarnelle di Cortona, lotta tra la vita e la morte in rianimazione. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma l'intera comunità si stringe intorno alla famiglia del centauro. Mentre le autorità indagano, la speranza resta viva per il recupero del giovane, che ora affronta una battaglia difficile da vincere.

