E Djamanca piace sempre più. Attese le prime chicche di mercato.

Al semaforo verde della prossima stagione manca sempre meno. Se la squadra resterà ancora per qualche settimana ferma ai blocchi di partenza, pronta a ritrovarsi nel nuovissimo V Park a metà luglio, per Menga la stagione del calciomercato non si è mai conclusa e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime ufficialità. Se in entrata l’unico nome emerso in queste ultime ore è quello dell’ attaccante portoghese Mohamed Varela Djamanca in uscita si stanno facendo sempre più insistenti le voci che porterebbero Cannavo’ in serie B. Venezia, Palermo e Pescara sono le contendenti più accreditate. Tuttavia considerando i tanti profili che in ogni sessione di mercato vengono girati in prestito ai biancorossi il rapporto della Vis con la società lagunare non può che non essere idilliaco e ciò pone i veneti in vantaggio sulle altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it