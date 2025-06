due storie del cuore ieri la messa e la cena

Ieri sera, alla parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore al Varignano, l'emozione ha attraversato il cuore di don Marcello Brunini, nel celebrare il cinquantesimo anniversario del suo sacerdozio. Un momento di profonda riflessione e gratitudine, che ha toccato tutti i presenti con la forza delle sue parole e la spiritualitĂ condivisa. Un traguardo che rende omaggio a una vita dedicata al servizio degli altri, un esempio di fede e dedizione.

Celebrare la messa per chi ha fatto del sacerdozio la sua vita è sempre una grande emozione ed è sempre una grande responsabilitĂ per il messaggio rivolto ai fedeli che ascoltano le parole del sacerdote: ieri alla messa delle 18.30 alla parrocchia della Resurezzione di Nostro Signore al Varignano, il cuore di don Marcello Brunini, ha battuto piĂą forte, perchĂ© ha celebrato la messa nella quale ha ricordato il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione da sacerdote, una data importante non solo per la sua storia personale, ma perchĂ© si intreccia con la fondazione della parrocchia, che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunitĂ e per i fedeli, un punto di incontro in un quartiere che conta oltre 12mila anime. 🔗 Leggi su Lanazione.it