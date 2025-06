Due patroni per una nuova Roma | Gasperini e Massara nel nome di Ranieri

Roma, Gasperini e Massara, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo sotto lo sguardo attento del nostro Ranieri. Non tutte le festività si celebrano con luminarie, ma alcuni momenti hanno un valore profondo e silenzioso. Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, passa inosservato, mentre a Trigoria fervono i preparativi per un futuro che si prospetta ricco di sfide e speranze. E così, i nuovi “patroni” di...

Non tutte le festivitĂ si celebrano con le luminarie. Ce ne sono alcune che scorrono silenziose, cariche di significato ma prive di clamore. Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, neanche è iniziata e sta giĂ passando via così, come una domenica qualsiasi, quasi invisibile nel rumore di fondo dell'estate. Ma mentre Roma si divideva tra mare e caldo torrido, a Trigoria si lavorava. E non per modo di dire. PerchĂ© i nuovi "patroni" della Roma, nel senso laico ma decisivo del termine, hanno iniziato il loro cammino proprio in questi giorni: Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Due figure diverse, ma complementari, legate da una visione comune e da un garante che conosce ogni curva di questa cittĂ : Claudio Ranieri.