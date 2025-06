Due incidenti nei laghetti di Cavagrande del Cassibile soccorsi un 14enne e una 36enne

Due incidenti nei suggestivi laghetti di Cavagrande del Cassibile hanno richiesto l'intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Alle 15:30 di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia si è mobilitato per aiutare un ragazzo di 14 anni e una donna di 36, entrambi vittime di incidenti nelle acque di questo splendido ma insidioso paradiso naturale. La loro sicurezza è ora in mani esperte, mentre si lavora per garantire un rapido recupero.

Intorno alle ore 15:30 di oggi, le squadre del servizio regionale Sicilia del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sono state attivate dalla centrale operativa del 118 di Catania per soccorrere un giovanissimo turista di 14 anni, residente a Santa Venerina, scivolato nei pressi dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

