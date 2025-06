Due incidenti in moto nel Casentino e ad Arezzo | due feriti in codice giallo

Una mattinata intensa per i soccorsi nel Casentino e ad Arezzo, con due incidenti in moto che hanno coinvolto quattro persone e richiesto interventi tempestivi. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo, testimonianza della gravità ma anche della rapida risposta delle squadre di emergenza. La cronaca di oggi sottolinea ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e attenzione sulla strada.

Mattinata intensa per i soccorsi dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuti su due distinti incidenti stradali che hanno coinvolto motocicli nella provincia di Arezzo. Il primo allarme è scattato alle ore 11:58 in localitĂ Pratovecchio-Stia, dove due motocicli si sono scontrati. Sul posto sono intervenute un’ambulanza infermieristica di Stia e un mezzo della Croce Rossa di Stia, insieme alle forze dell’ordine di Bibbiena. Nell’impatto è rimasta ferita una giovane donna di 23 anni, trasportata in codice giallo (codice 2) al Pronto Soccorso di Bibbiena. Poco dopo, alle ore 12:17, un secondo incidente si è verificato ad Arezzo, in localitĂ Ottavo, dove un motociclo si è scontrato con un mezzo agricolo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due incidenti in moto nel Casentino e ad Arezzo: due feriti in codice giallo

