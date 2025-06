Due auto si scontrano | grave un ragazzo di 28 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 29 giugno in via Bruno Cesana, zona Crescenzago, lasciando un giovane di 28 anni ferito gravemente. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento, generando preoccupazione e caos tra i residenti. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità indagano sugli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Un violento scontro tra auto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 giugno in via Bruno Cesana, zona Crescenzago. Secondo le prime e frammentarie informazioni, due vetture, per cause da accertare, si sono centrate e una persona è rimasta ferita. Il fatto intorno alle 14.30.

