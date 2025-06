Due 17enni Ginevra e Federico mancano da casa da ieri pomeriggio Sono probabilmente insieme L’appello delle famiglie per avere n otizie Ricerche in tutto il Lazio

Due giovani di 17 anni, Ginevra D’Agostini e Federico Chiriù, sono scomparsi da ieri pomeriggio a Roma, lasciando familiari e amici in ansia. Le ricerche si estendono in tutto il Lazio, con l’appello delle famiglie e appelli pubblici per ritrovarli al più presto. In un momento così delicato, ogni informazione può fare la differenza. Restate sintonizzati e aiutateci a condividere questa richiesta di aiuto: insieme possiamo ritrovarli.

Due adolescenti di 17 anni, Ginevra D'Agostini e Federico Chiriù, risultano scomparsi a Roma. L'ultimo contatto con loro risale al 28 giugno alle ore 17:00, nelle zone di Aurelio e Tor Bella Monaca. La notizia è stata diffusa dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità. I dettagli su Ginevra D'Agostini. Ginevra D'Agostini è alta 1,60 m e pesa 75 kg. Ha occhi marroni, capelli neri a caschetto con frangia e presenta un piccolo angioma rosa sull'addome. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt, pantaloni jeans celeste e scarpe Converse bianche con disegni Disney di Topolino.

