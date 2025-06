Dubbi di costituzionalità sull' accordo Italia-Albania | la Cassazione bacchetta di nuovo il governo

Dopo le recenti critiche sulla sicurezza, la Cassazione torna a mettere in discussione l’operato del governo, questa volta riguardo all’accordo Italia-Albania. In una dettagliata relazione, i giudici analizzano il trattamento dei cittadini stranieri nei centri di Shengjin e Gjader, sollevando dubbi di costituzionalità. La questione si fa sempre più complessa: quale sarà il futuro di questa intesa?

Dopo la bocciatura sul decreto Sicurezza, la Cassazione bacchetta il governo anche sull'intesa Italia-Albania. In una relazione sul trattenimento dei cittadini stranieri, i giuristi hanno analizzato tutte le questioni che ruotano attorno ai centri albanesi di Shengjin e Gjader, affermando che "la.

