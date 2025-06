Dua Lipa a Napoli | serata a Marechiaro per la diva del pop

Dua Lipa, regina del pop mondiale con oltre 87 milioni di follower, ha scelto Napoli come tappa emozionante del suo tour. La star britannica ha trascorso una serata magica a Marechiaro, deliziandosi con specialità locali al ristorante "Cicciotto", tra risate e sguardi ammirati dei presenti. Un momento unico che ha confermato il fascino senza tempo di questa città incantata, lasciandoci con l’ennesima testimonianza della sua capacità di conquistare cuori ovunque vada.

