Droga sull’auto Fermato pusher di 19 anni

Un giovane di soli 19 anni, incensurato e fermamente sorvegliato dalle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cologno Monzese durante un normale controllo. Alla guida di un’auto nel quartiere Stella, trasportava 103 grammi di hashish e 230 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Un risultato che dimostra come anche i soggetti più giovani possano essere coinvolti in attività illecite, ma la legge non fa sconti.

Cologno Monzese sorvegliata speciale da parte delle forze dell’ordine. Durante i pattugliamenti dei carabinieri, è finito in manette un 19enne italiano, incensurato, beccato mentre trasportava un carico di droga. Il giovane è stato fermato al quartiere Stella, nella periferia cittadina, mentre si trovava alla guida di un’auto. Il ragazzo era in possesso di 103 grammi di hashish e di 230 euro, considerati provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione, nell’abitazione dove vive coi genitori, ha consentito ai militari di trovare anche un bilancino di precisione. A seguito della convalida dell’ arresto, il pusher è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga sull’auto. Fermato pusher di 19 anni

In questa notizia si parla di: droga - auto - fermato - pusher

Scappano alla vista della volante, fermati dopo un inseguimento: trovata droga nell’auto - Nella serata del 10 maggio, la Polizia di Stato di Modena ha arrestato tre cittadini tunisini, di età compresa tra i 27 e i 40 anni, dopo un inseguimento.

Translate postNascondeva in auto droga, soldi, coltello e proiettile: arrestato pusher a Salerno https://ift.tt/S3NFCTh https://ift.tt/gdvAQFt Vai su X

MASSAFRA: DROGA NASCOSTA IN UNA MACCHINA DA CUCIRE, A MARTINA FRANCA COCAINA NELL’AUTO – UN ARRESTO E UNA DENUNCIA Sostanze stupefacenti nascoste nei posti più impensabili: è quanto emerso da due distinte operazioni antid Vai su Facebook

Droga sull’auto. Fermato pusher di 19 anni; Nascondeva in auto droga, soldi, coltello e proiettile: arrestato pusher a Salerno; Il pusher che viaggia in auto con 13 chili di droga.

Droga sull’auto. Fermato pusher di 19 anni - Durante i pattugliamenti dei carabinieri, è finito in manette un ... Da msn.com

Pomezia, fermato con oltre 11 Kg di droga nella borsa frigo e in auto: pusher arrestato - MSN - Quando è stato fermato, nella zona di via Alfonso la Marmora, a bordo dell’auto sono stati rinvenuti oltre 11 kg di droga, tra hashish e marijuana, parte dei quali l’uomo aveva messo “al ... Lo riporta msn.com