Droga maxi sequestro | trovati 12 kg di hashish nel frigo di un residence

Le forze dell'ordine hanno scoperto un maxi sequestro di 12 kg di hashish nascosti nel frigorifero di un residence, segnando un importante successo nella lotta alla droga. Non era la prima volta che il 33enne pachistano attirava l’attenzione delle autorità , ma questa volta è stato arrestato con accuse pesanti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La svolta è arrivata dopo una serie di appostamenti e indagini meticolose, che hanno portato alla...

