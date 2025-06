Dramma in montagna muore un escursionista di 60 anni

Una tragedia in alta quota scuote la Garfagnana: un escursionista di 60 anni, durante un’escursione con sua moglie, è precipitato per circa 30 metri dal sentiero 178 tra Minucciano e Foce del Cardeto. Nonostante i tempestivi soccorsi dell’elisoccorso Pegaso, purtroppo non si è potuto fare nulla. Un dramma che ricorda quanto la montagna possa essere affascinante ma anche imprevedibile, invitandoci a maggiore prudenza e rispetto per la natura.

MINUCCIANO – . La tragedia si è compiuta intorno alle 13,30 quando un uomo è caduto per circa 30 metri dal sentiero 178 fra Minucciano e Foce del Cardeto in Alta Garfagnana. L’uomo stava effettuando una escursione assieme alla moglie quando è caduto rovinosamente in un dirupo. Inutili i soccorsi: il decesso è stato constatato dagli operatori dell’elisoccorso Pegaso che sono stati verricellati sul luogo della cadita. Dell’episodio sono stati avvertiti anche i carabinieri di Castelnuovo. Si dovrà ora provvedere al recupero del corpo del deceduto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

