Dramma in autostrada ambulanza si ribalta | a bordo paziente e operatori

Una drammatica scena si è consumata ieri pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Vazzano e Sant’Onofrio, quando un’ambulanza privata si è ribaltata, coinvolgendo paziente e operatori. L’incidente ha lasciato tre persone ferite, con la più grave trasportata d’urgenza in elisoccorso. Un episodio che mette in luce l’importanza della sicurezza sulle strade e il pronto intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si conclude con una riflessione sulla tutela del personale sanitario e dei cittadini.

Un'ambulanza privata che percorreva la corsia nord dell' Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 355 tra Vazzano e Sant'Onofrio (in provincia di Vibo?Valentia), si è ribaltata autonomamente intorno alle 16:40 del pomeriggio di ieri. A bordo c'era un paziente, che insieme al conducente e a un operatore sanitario, è rimasto ferito. Il bilancio conta tre persone coinvolte, di cui una in condizioni più gravi, trasportata in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro, mentre gli altri due sono stati assistiti e trasferiti a Vibo Valentia.