Dove vedere la MotoGP oggi in tv GP Olanda 2025 | orario gara programma Sky differita TV8

Se sei appassionato di MotoGP e vuoi scoprire dove seguire oggi il GP d’Olanda 2025, sei nel posto giusto! La gara, trasmessa in diretta su Sky e TV8, promette emozioni forti sul suggestivo circuito di Assen. Con la famiglia Marquez pronta a lasciare il segno, il weekend si preannuncia ricco di sorprese e adrenalina. Scopri gli orari, il programma e come non perderti neanche un secondo di questo emozionante appuntamento mondiale.

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena il GP d’Olanda, decimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Assen assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno, come fatto già in precedenza. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Grande delusione per Francesco Bagnaia in top-class, che sperava di recitare un ruolo da protagonista, dopo le prove libere e le qualifiche. Nella gara di 13 giri di ieri le cose sono andate diversamente e Pecco si è dovuto accontentare di un anonimo quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2025: orario gara, programma Sky, differita TV8

