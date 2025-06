Dove la prossima gara di MotoGP? GP Germania 2025 | programma orari tv

Dove e quando sarà la prossima gara di MotoGP, il GP di Germania 2025? Dopo una breve pausa, il campionato torna in azione dal 11 al 13 luglio sul celebre circuito di Sachsenring. Questo tracciato, il più corto della stagione, promette emozioni intense e sorprese. Appassionati di motori, preparatevi a vivere un weekend ricco di adrenalina e sfide mozzafiato: l’attesa sta per terminare!

La MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo sarà però l’unico weekend di respiro in un periodo viceversa estremamente intenso. Dunque, il Motomondiale tira il fiato prima di impegnarsi in un doppio appuntamento nel cuore dell’Europa. Si tornerà in azione dall’ 11 al 13 luglio, al Sachsenring, dove si disputerà il Gran Premio di Germania. È il circuito più corto della stagione (il giro misura solo 3.671 metri ). Apprezzato dal pubblico, ma non dai piloti, perché lento e tortuoso. Con un’eccezione però. Essendo caratterizzato da un’eterna piega sulla sinistra, l’unico centauro ad amarlo veramente è Marc Marquez, che non a caso vi ha trionfato a raffica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove la prossima gara di MotoGP? GP Germania 2025: programma, orari, tv

