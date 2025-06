Douglas Luiz Juve Teotino è drastico nei confronti del brasiliano | Non lo si è visto in questo Mondiale per Club e adesso c’è un rischio concreto La sentenza del giornalista

Gianfranco Teotino, noto giornalista di JuventusNews24, esprime un parere critico su Douglas Luiz, sottolineando la sua assenza in questa edizione del mondiale per club e ipotizzando un futuro in Premier League. La sua analisi mette in discussione le prestazioni e il ruolo del centrocampista brasiliano nella Juve, lasciando intendere che il rischio di una cessione sia concreto. Ma quali sono le ragioni dietro queste parole?

Douglas Luiz Juve, Teotino si lascia andare a un commento negativo nei confronti del centrocampista brasiliano: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato a Radio Sportiva il possibile futuro di Douglas Luiz, centrocampista della Juve in “odore” di un possibile ritorno in Premier League. Ecco le sue parole. PAROLE – «Mondiale per club? È un’occasione per chi vuole affrontare una ristrutturazione della squadra. Per l’Inter e per la Juventus la competizione rappresenta un supplemento di possibilità di verifiche». PAROLE – «Douglas Luiz? Non lo si è praticamente visto nemmeno negli States, non sarà facile trovare un club interessato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, Teotino è drastico nei confronti del brasiliano: «Non lo si è visto in questo Mondiale per Club e adesso c’è un rischio concreto». La “sentenza” del giornalista

