Douglas Luiz Juve quale sarà il futuro del brasiliano? La rivelazione | Penso non ci sia più spazio per lui Un retroscena e cosa accadrà adesso

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus rimane avvolto nel mistero. Dopo una sola stagione in bianconero, il centrocampista brasiliano potrebbe già essere ai titoli di coda della sua avventura torinese. Le voci di mercato si fanno insistenti, e ora la domanda è: dove potrebbe approdare il talento sudamericano? Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa promettente rivelazione. La vicenda è destinata a riservare ancora sorprese.

Douglas Luiz Juve, quale sarà il futuro del brasiliano? Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista. Il giornalista Giovanni Albanese ha fatto il punto sul futuro di Douglas Luiz, centrocampista della Juve che potrebbe lasciare Torino dopo solo una stagione in bianconero. PAROLE – «Penso non ci sia più spazio per Douglas Luiz che a gennaio voleva riscattarsi nella seconda parte di stagione ma non aveva avuto spazio. Sarebbe un danno per lui e per la Juve, in questo momento i bianconeri potrebbero metterlo nuovamente sul mercato inglese».