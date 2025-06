Doppio incendio di sterpaglie | interventi ad Anghiari e Arezzo

Doppio incendio di sterpaglie nel cuore dell'estate in provincia di Arezzo: un pomeriggio movimentato per i vigili del fuoco di Anghiari e Arezzo, impegnati a domare le fiamme e proteggere il territorio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono susseguite con rapidità e determinazione, dimostrando il valore della collaborazione tra professionisti e volontari. L'intervento dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la prevenzione e la pronta risposta in situazioni di emergenza.

Doppio incendio di sterpaglie nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, in provincia di Arezzo. Gli eventi hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando aretino, oltre ai volontari, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza le aree interessate. Il primo rogo si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

