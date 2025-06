Doppietta McLaren Norris-Piastri in Austria 3° Leclerc

Un emozionante weekend si conclude con una doppietta da sogno per la McLaren a Spielberg, dove Norris e Piastri dominano il Gran Premio d'Austria 2025. Mentre Leclerc si ferma al quarto posto e Hamilton completa il podio, l'incidente in avvio spegne i sogni di Verstappen e Antonelli. Un risultato che scuote la classifica e promette ancora battaglia nel campionato. La griglia è aperta: cosa ci riserverà il prossimo appuntamento?

Quarto posto per Hamilton, fuori Verstappen e Antonelli dopo un incidente in avvio SPIELBERG (AUSTRIA) - Lando Norris completa il suo weekend perfetto e conquista il successo nel Gran Premio d'Austria 2025 di Formula 1. Per il pilota della McLaren, che precede sul traguardo il suo compagno di squadr.

F1, Beganovic e Dunne su Ferrari e McLaren nella FP1 del GP d’Austria. Intanto Red Bull “scalda” Lindblad… - Il venerdì del GP d’Austria promette emozioni e sorprese in pista, con Ferrari e McLaren che sperimentano nuove strategie e opportunità per i loro rookie.

