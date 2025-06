Dopo il ricovero del figlio il grande gesto solidale di una famiglia verso la Pediatria

Dopo il ricovero del loro bambino, la famiglia di un piccolo paziente ha deciso di fare un grande gesto di solidarietà verso la Pediatria del Policlinico di Modena. Con gratitudine per le cure ricevute e desiderio di supportare altri bambini e famiglie, gli zii Francesco hanno avviato una campagna di donazioni e iniziative benefiche. Un esempio di generosità che illumina il cuore di tutta la comunità e testimonia il valore della solidarietà nei momenti di bisogno.

Un gesto di grande generosità e riconoscenza ha visto protagonista la famiglia di un bambino ricoverato nel dicembre 2024 presso il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. A seguito della positiva esperienza vissuta durante le due settimane di degenza del loro piccolo, gli zii Francesco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

