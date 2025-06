Dopo il no definitivo al terzo mandato si pensa alle elezioni regionali | parte il toto-nomi in Veneto e Campania

Dopo il no definitivo al terzo mandato, l'attenzione si sposta sulle imminenti elezioni regionali in Veneto e Campania. Tra rumors, alleanze e candidati in corsa, il quadro politico si fa incandescente, con protagonisti forze di governo e opposizione pronti a sfidarsi per conquistare il futuro delle rispettive regioni. La sfida è aperta: chi saranno i leader che sapranno catturare l’attenzione degli elettori e cambiare le sorti di queste terre?

Dopo il no definitivo al terzo mandato si pensa alle elezioni regionali: rumors e totonomi dei candidati presidenti. Campania e Veneto nell’occhio del ciclone dopo il no definitivo al terzo mandato, con il voto contrario all’emendamento della Lega, anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia. (Ansa Foto) – notizie.com La battaglia delle coalizioni si disputerĂ tutta in queste due regioni, veri e propri feudi dei loro attuali governatori: il Dem Vincenzo De Luca e il leghista Luca Zaia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dopo il no definitivo al terzo mandato, si pensa alle elezioni regionali: parte il toto-nomi in Veneto e Campania

In questa notizia si parla di: definitivo - terzo - mandato - pensa

No definitivo al terzo mandato: De Luca fuori dai giochi e Graziano 'accelera' - L'orizzonte politico della Campania si ridisegna: il no definitivo al terzo mandato di De Luca blocca ogni ipotesi di ricandidatura, mentre Graziano accelera sulla scena.

Chiusa definitivamente la diatriba vecchissima politica inscenata dal centro destra sul terzo mandato, adesso è il momento di prepararsi sul serio per le elezioni regionali. In Campania si giocherà una partita importantissima in cui il centro sinistra dovrà dimost Vai su Facebook

Elezioni Veneto, Zaia pensa alla sua lista: l’ipotesi di schierarsi fuori dall’alleanza. Rebus candidato nel c; La Lega pronta a presentare emendamento per il terzo mandato. La Russa (FdI) frena: «Ipotesi tramontata; STOP AL TERZO MANDATO: DE LUCA CHIEDE RINVIO ELEZIONI. PIOGGIA DI CRITICHE.

No definitivo al terzo mandato: De Luca fuori dai giochi e Graziano 'accelera' - Bocciato l'emendamento 'salva Zaia' della Lega in Commissione Affari Istituzionali: anche l'attuale governatore campano dovrà alzare bandiera bianca mentre il deputato del Pd richiama il partito alla ... Segnala casertanews.it

Terzo mandato, stop definitivo. Rinvio del voto, Regioni divise - Neanche il tempo di bocciare (per la quinta volta) la norma sul terzo mandato che tra i governatori c’è ... Secondo ilmessaggero.it