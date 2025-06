Dopo il caos aeroporti bisogna indagare | inammissibile che un guasto metta in ginocchio l’intero sistema radar

delle verifiche adeguate e una manutenzione preventiva efficace. È fondamentale ripensare i nostri sistemi di sicurezza aeroportuale per garantire che episodi come questi non si ripetano, mettendo così al riparo passeggeri e compagnie da ulteriori disagi e rischi.

I disagi per i ritardi, le polemiche puntualissime. “Non è ammissibile che nel 2025 un singolo guasto tecnico possa mettere in ginocchio l’intero sistema radar di una vasta area geografica nazionale” dice Assoutenti dopo il black-out dei radar che ha paralizzato per ore il traffico di alcuni dei principali aeroporti del Nord Italia. “Le nuove tecnologie devono essere garanzia di continuità e affidabilità, ma l’evento di ieri dimostra che mancano protocolli di gestione del rischio adeguati – dichiara il presidente Gabriele Melluso – La normativa europea in materia di sistemi di protezione deve essere radicalmente modificata: un sistema alternativo non può limitarsi a ‘integrare’, ma deve garantire il 100 per cento della trasmissione dei dati in ogni condizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il caos aeroporti bisogna indagare: inammissibile che un guasto metta in ginocchio l’intero sistema radar”

Radar in tilt, caos per gli aeroporti in tutto il centro-nord Italia (inclusi quelli di Milano). Voli in ritardo o deviati - Un guasto ai radar che sorvolano il centro-nord Italia sta creando caos negli aeroporti di Milano e delle principali città del Nord Ovest.

